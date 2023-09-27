Şeker pancarının sultanları!

Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, Susurluk’un geleneksel şeker pancarı üretiminde elde ettiği büyük başarıyı duyurdu.BALIKESİR (İGFA) - Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, Susurluk Şeker Fabrikası’nın sezonunu açmadan önce Susurluklu kadınların emeğiyle elde edilen yaklaşık 440 ton şeker pancarının teslim edilmesinin gurur verici olduğunu belirtti.

Başkan Güney, yaptığı açıklamada, “Filenin Sultanları Dünya’da, Üretimin Sultanları Susurluk’ta. Bu yıl da gelenek bozulmadı ve Susurluk Şeker Fabrikası sezonu açmadan, Üretimin Sultanları Susurluklu kadınların emeğiyle BİRİNCİ sırada yerimizi aldık.” dedi.

Yerel yönetim olarak, topraklarında yetiştirilen şeker pancarını Susurluk Halkı adına fabrikaya teslim edeceklerini ifade eden Başkan Güney, üretim sürecinde emeği geçen tüm çiftçilere ve kadınlara teşekkür etti. Başkan Güney, “Beraber üretelim diyerek çıktığımız bu yolda yılmadan, usanmadan Susurluk’a hizmet ederek değerlerimize, geleneklerimize ve ülkemize sahip çıkmaya devam edeceğiz.” dedi.