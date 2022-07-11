Şehitliklerde buruk bayram

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı arifesinde şehitliği ziyaret ederek şehit aileleri ile buluşup, bayramlarını kutlarken, şehitlere dua etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA

Vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri ve ailelerini de kabri başında ziyaret eden Başkan Büyükkılıç’a Vali Gökmen Çiçek’in yanı sıra Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Haldun Taşan, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Vedat Öncel, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Müftüsü Yusuf Akkuş Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İl Başkanı Ali Yavuz da eşlik etti.

BÜYÜKKILIÇ, ŞEHİT AİLELERİNİN BAYRAMINI KUTLADI

Kartal Şehitliği’nde şehit aileleri ile bir araya gelerek onlara çiçek takdim eden ve sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehit ailelerinin Kurban Bayramı’nı kutladı. Şehitler için kabri başında şehit aileleri ile birlikte dua eden Büyükkılıç, şehit ailelerinden de dua temennisinde bulundu.

Kuran-ı Kerim tilaveti yapılırken, şehitler için dua edildi. Başkan Büyükkılıç ve beraberindekiler, tek tek şehit kabirlerini ziyaret ederek, karanfil bıraktı.