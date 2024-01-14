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Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor!
GÜNDEM 14.01.2024, 13:11
Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Toplamda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 64 oldu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mehmetçik'in sızma girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ettiği kaydedildi.
Bakanlık açıklamasında, Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Böylece toplamda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 64 oldu.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1746473184843505807
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