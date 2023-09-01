Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van Özalp kırsalında komando timlerin katılımıyla düzenlenen operasyonda iki teröristin daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Terörle mücadele dört bir koldan sürüyor.

Van'ın Özalp kırsalında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nın yaptığı istihbarat çalışması sonucunda Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ve Van Emniyet Müdürlüğü'nün sevk ve idaresinde J-SİHA ve PİHA destekli, JÖH, PÖH ve Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla Şehit Ütgm. Harun PARLAK operasyonu düzenlendi.

Operasyonun detayını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

Operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyuran Bakan Yerlikaya, "Operasyonu düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Milletimizin duaları sizlerle... Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz sürecek" diye konuştu.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1697488250636476825