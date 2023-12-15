Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı... Karayılan'ın koruması öldürüldü

4 güvenlik görevlisini şehit eden, 15 güvenli görevlisini de yaralayarak 4 eyleme katıldığı tespit edilen hain terörist İçişleri Bakanlığı'nın "Kahramanlar-32" operasyonunda etkisiz hale getirildiği duyuruldu.ANKARA (İGFA) - 4 Aralık’ta düzenlenen Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristin, terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan’ın korumalığını yapan Yunus Aras olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

"Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı" diyerek paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, Mardin ili Dargeçit ilçesi Alayurt mahallesi kırsalında takibe alınan 2 BTÖ mensubu terörist, 4 Aralık’ta Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden kimliği belirlenemeyen BTÖ Mensubunun DNA testinde Herekol Hezex (K) Yunus Aras olduğunun belirlendiğini ve bu teröristin 2019 yılında Irak’ın kuzeyinde BTÖ'nün sözde yürütme konseyi üyesi Murat Karayılan’ın korumalığını yaptığını duyurdu.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1735574438249112035

Terör ve onların iş birlikçilerine yönelik operasyonların süreceğini kaydeden Bakan Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" ifadelerini kullandı..