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Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı... 22 terörist etkisiz!
GÜNDEM 17.08.2022, 14:54
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı... 22 terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa Birecik hududunda iki kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğu terörist saldırısının ardından bölgede belirlenen hedefleri vurmaya devam edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Şu ana kadar bölgede 22 terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" ifadeleri yer aldı.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1559861386351722496
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