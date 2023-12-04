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Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı!

GÜNDEM 04.12.2023, 09:38
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı!

Mardin kırsalında gerçekleştirilen 'Kahramanlar-32' operasyonunda biri kırmızı kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, Mardin'in Dargeçit ilçesi Alayurt Mahallesi kırsalında, bölgeye görevlendirilen 2 J-SİHA'sı tarafından, içerisinde 2 teröristin olduğu değerlendirilen aracın takibine başlandığını belirtti.

Şüpheli aracın Dargeçit-Midyat kara yolunda bir akaryakıt istasyonunda park halinde olduğu tespit edilerek, İl Jandarma Komutanlığınca zırhlı araç unsurları ile Kahramanlar-32 Operasyonu başlatıldığını bildiren Bakan Yerlikaya, "Zırhlı araçlarımız, teröristlerin olduğu düşünülen araca yaklaştığı esnada, araç içerisinden zırhlı araçlarımıza ateş açılmış, müteakiben yaşanan çatışma sonrasında kaçamayacağını anlayan 2 terörist kendilerini patlatmışlardır." bilgisini verdi.

Mardin ili Dargeçit ilçesi Alayurt Kırsalında Gerçekleştirilen KAHRAMANLAR-32 Operasyonunda????1️⃣’İ Kırmızı Kategoride olmak üzere2️⃣ terörist etkisiz hale getirildi ❗️ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI, KALMAYACAK❗️Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki:Son Terörist Etkisiz… pic.twitter.com/XcT541inGA— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 4, 2023

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan "Rodi Hayri" kod adlı Orhan Elma adlı terörist olduğunun belirlendiğini aktaran Yerlikaya, diğer teröristin kimlik belirleme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya, etkisiz hale getirilen terörist Orhan Elma'nın, 2'si güvenlik görevlisi 5 kişinin şehit olduğu, 10'u güvenlik görevlisi 12 kişinin yaralandığı 4 ayrı eylemin talimatını verdiğinin tespit edildiğini bildirdi.

Teröristin talimatını verdiği eylemlerin, "Şırnak'ın İdil ilçesi Pisikayası tepesi bölgesinde 16 Ağustos 2019'da Astsubay Çavuş Mehmet Yalçın'ın yaralanması", "İdil kırsalında 9 Aralık 2019'da Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik ve Uzman Jandarma 5. Kademe Çavuş Kemal Sayar'ın şehit edilmesi, 9 personelin EYP'li saldırı sonucu yaralanması", "İdil kırsalında 4 Mayıs 2019'da Oyalı-Karalar yolunda araç içerisinde 2 kişinin şehit edilmesi" ile "İdil'in Çığır köyünde 24 Nisan 2023'de 3 kişiye yönelik silahlı saldırı olayında bir kişinin şehit edilmesi ve 2'sinin yaralanması" olduğunun tespit edildiğini belirten Bakan Ali Yerlikaya, "Şükürler olsun ki şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Terör ve onların iş birlikçilerine yönelik operasyonlarımız aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.

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