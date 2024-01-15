Şehitler için okullar saygı duruşunda

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerlerimiz için yurt genelindeki tüm okullarda bayrak töreni öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.BURSA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla ülke genelindeki il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen genelge doğrultusunda, Bursa'nın Mudanya ilçesindeki okullarda da bayrak töreni öncesinde şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen bayrak törenine katdı.

Müdür Topal, öğretmen ve öğrencileri ile Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan kahraman askerlerimiz için bayrak töreni öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.