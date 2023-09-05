Şehit yakınları ve gazilere 12,4 milyon TL ödeme

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, şehit yakınları ve gazilerin hesaplarına Eylül 2023’te 12,4 Milyon TL yatırdı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmtler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Vakıf tarafından Eylül 2023 ödemesi olarak 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine toplam 11,9 Milyon TL, Beşiktaş’taki terör saldırısında şehit olanların yakınları ve diğer hak sahiplerine toplam 503,5 Bin TL olmak üzere toplamda hak sahiplerine 12,4 Milyon TL ödendiği açıklandı.

Şehit yakınları ile gazilere maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla 13 Temmuz 2019’da kurulan ve Mütevelli Heyeti Başkanlığını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yürüttüğü Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, hak sahiplerine ödeme yapıyor.

15 Temmuz darbe girişimi ile İstanbul Beşiktaş’taki terör saldırısında şehit olanların yakınlarına aylık maddi destek sağlamak amacıyla kurulan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı aracılığıyla toplam 3 bin 82 kişiye ödeme yapılıyor.

Hatırlanacağı gibi Vakıf kurulduğu günden bu yana tüm hak sahiplerine toplam 367,4 Milyon TL destek sağladı. Vakfın banka hesaplarında ise 1 Eylül 2023 itibarıyla toplamda 204,8 Milyon TL bulunuyor.