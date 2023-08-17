Şehit Uzman Çavuş Van'dan memleketine uğurlandı

Van'da, eğitim sırasında fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burakcan Güngör'ün (27) acı haberi memleketi Adana'daki baba ocağına ulaştı. Şehit Güngör için Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi.VAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre Van İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Burakcan Güngör, eğitim sırasında fenalaştı.

Ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Güngör, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Güngör'ün, polis memuru Büşra Ağca Güngör ile 2 yıllık evli ve 1 çocuklarının olduğu öğrenildi.

Öte yandan Van Valisi Ozan Balcı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve il protokolü, İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Büşra Güngör'ün, şehit eşi, Van J.Öz.Hrk.Komd.Tb.K.lığı emrinde görevli J.Uzm.Çvş. Burakcan Güngör için Van Jandarma Filo Komutanlığı'ndaki uğurlama törenine katılarak, ailesi ve yakınlarına taziyelerini iletti.

https://twitter.com/VanEmniyetMud/status/1692084906606698855