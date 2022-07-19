Şehit Uzman'a acı veda

Van’ın Çatak İlçesi Övecek Mahallesi'nde başlatılan, 'Eren Abluka-22 Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu'nda Şehit olan Uzm.J.VII.Kad.Çvş Mustafa Bozkurt memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Düzenlenen cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin naaşı, Kalem Kırdı Camii'nde kılınan cenaze namazına müteakip Kartal Şehitliği'ne götürülerek, dualar eşliğinde defnedildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Vali Gökmen Çiçek, Uzm.J.VII.Kad.Çvş Mustafa Bozkurt’un naaşına sarılı Türk bayrağını ve fotoğrafını şehidin ailesine teslim etti.