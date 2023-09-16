Şehit polise duygusal anma

Şehit Polis Memuru Murat Toprak, şehadetinin yıldönümünde rahmet, minnet ve şükranla anıldıAdıyaman Sanal Haber (ADIYAMAN İGFA)

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde görev dönüşü hain pusuda uzaktan kumanda ile düzenlemiş saldırıda şehit olan Polis Memuru Murat Toprak, şehadetinin sene-i devriyesinde Adıyaman Beşpınar Vadisi'nde düzenlenen mevlid-i şerif programı ile rahmet, minnet ve şükranla anıldı.

Mevlid-i Şerif programına; Vali Yardımcısı Burak Bozkurt Gürses, Alay Komutanı Yardımcısı Yarbay Talip Kurt, İl Emniyet Müdürü Yardımcısı, İlçe Emniyet Müdürü, İl Müftüsü Dr.Mevlüt Haliloğlu Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Hacı Erdengi ve vatandaşlar katıldı. Mevlid-i Şerif programında Şehit Polis Memuru Murat Toprak ve tüm şehitlerimiz rahmetle ve minnetle anılarak dualar edildi.