Şehit polis memuru için Bursa'da tören düzenlendi

Bursa'da aile içi şiddet olayına müdahale ederken yüksekten düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Polis Memuru Sami Altıntaş için Bursa'da düzenlenen törenle son yolculuğu için Sakarya'ya uğurlandı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir adresteki aile içi şiddet olayına müdahale etmek için kapının açılmaması üzerine tırmandığı üç kattaki balkondan düşerek şehit olan polis memuru Sami Altıntaş için tören düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü önündeki törene Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın yanı sıra şehidin annesi, babası, eşi, iki çocuğu, yakınları ile polis memurları katıldı.

Cenazesi katafalka konulduktan sonra özgeçmişi okunan ve helallik alınan Altıntaş, dualarla memleketi Sakarya'ya uğurlandı.

Vali Canbolat, şehit ailesine taziyede bulundu.