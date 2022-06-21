Şehit padişah Kosova sonrası Bursa'daki kabri başında da anıldı

Osmanlı Devleti’nin savaş meydanlarında şehit düşen tek padişahı 1. Murad Hüdavendigar Han’ı vefatının 633’üncü yılında Kosova’daki programın ardından Bursa'da kabri başında da dualarla andı.BURSA (İGFA) - Osmanlı Devleti’nin 3. padişahı olan ve 1. Kosova Savaşı’nda şehit edilen Sultan Murad Hüdavendigar, iç organlarının gömülü olduğu Kosova’daki türbesinin ardından Bursa’daki kabri başında da yâd edildi.

1. Murad Hüdavendigar Han’ın Çekirge semtinde bulunan türbesi ve kendi adına yaptırılan caminin önünde düzenlen anma törenine; şehit padişahın Kosova’daki türbesinin türbedarlığını yapan Saniye Türbedar da davetli olarak katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okunmasıyla başlayan anma programında mehteran ve kılıç kalkan gösterisi büyük ilgi gördü.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın ev sahipliğinde düzenlenen anma programına; Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, MHP Osmangazi İlçe Başkanı Seyfi Seyfioğlu, AK Parti Osmangazi İlçe Başkan Yardımcısı Erol Öztürk, Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Erol Bodur ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Sultan 1. Murad Hüdavendigar Han’ı vefatının 633’üncü yılında hem Kosova, hem de Bursa’daki türbesi başında andıklarını belirterek, belediye olarak, şehit padişah için 16 yıldır anma töreni düzenlediklerini hatırlattı.

Türkiye’nin artık yeni dönemde yine aynı süreçlerden geçtiğini ifade eden Başkan Mustafa Dündar, “Etrafımız ateş çemberi. Ukrayna-Rusya savaşı ve Orta Doğu’daki karışıklıklar da dahil, hatta ABD’nin Yunanistan’ın birçok noktasına üs kurması hep Türkiye’yi hedef alan çalışmalardır. Bu planlara karşı bizler birlik içerisinde ayakta duracağız. Önümüzdeki yüzyıl, Türklerin yüzyılı olacak. 1. Murad Hüdavendigar’ın zulmün üzerine gittiği gibi, bu millet yeniden aynı yolculuğa çıkmıştır. İnsanlığın kurtuluşu, Sultan Murad’ın bu felsefesinde yatıyor. Bu yolculuk kutlu olsun” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız ise, 1. Murad Hüdavendigar Han’ı vefatının 633’üncü yılında rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, şehit padişahımızın, 633 yıldır anılıyor olması çok önemli olduğunu ve bu programı geleneksel hale getirdiği için Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a teşekkür ettiğini söyledi.

Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun’un yaptığı duanın ardından şehit padişahın türbesi ziyaret edilerek dualar edildi.