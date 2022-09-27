Şehit Osman Özsoy ebediyete uğurlandı

Rize İli İyidere İlçesi İyidere İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevliyken geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu şehit olan, J.Uzm.Çvş. Osman Özsoy için Kayseri'nin Develi İlçesi Kılıçkaya mahallesinde cenaze töreni düzenlendi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Törene şehidin ailesi ve yakınları, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek,Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Garnizon Komutanı Tuğg.Haldun Taşan, İl Jandarma Komutanı Tuğg.Yüksel Yiğit, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, mülki ve askeri erkân ile siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılıçkaya mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından şehit Osman Özsoy’un Türk bayrağına sarılı naaşı, Kılıçkaya Mahalle mezarlığında dualarla toprağa verildi.

Yapılan saygı atışının ardından şehit Osman Özsoy’un tabutunun üzerine örtülen, Türk bayrağı ve şehidin fotoğrafı, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Vali Gökmen Çiçek tarafından şehidin eşine teslim edildi.