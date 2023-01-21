Şehit Okan Divrik Manisa'da anıldı

2001 yılında şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Okan Divrik için ailesi anma ve hayır programı düzenledi.manisamedya.com/ (MANİSA İGFA)

Programa Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adnan Kaya ve Şehit Okan Divrik'in ailesi, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Programda Mevlid-i Şerif okundu ve pilav ayran hayrı gerçekleşti. Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gazi Adnan Kaya yaptığı konuşmada şöyle dedi;

"Bundan 22 Yıl Önce Kayseri'de Erkilet 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan eğitim uçuşu için havalanan askeri nakliye uçağı, 19.01.2001 tarihinde Bünyan ilçesinin Güldere Köyü yakınlarına düşen Cn- 235 CASA hafif nakliye uçağı ile Hava Pilot Üsteğmen Okan Divrik, Şehit olmuştu. Tam aramızdan ayrılışının Şehadetin 22'nci yıl dönümünde ailesi tarafından pilav ayran hayrı gerçekleştirdi. Dualarla aziz şehidimiz Pilot Üsteğmen Okan Divrik andık. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum"dedi.