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Şehit madencilerin çocuklarına MEB'ten eğitim bursu

GÜNDEM 17.10.2022, 17:04
Şehit madencilerin çocuklarına MEB'ten eğitim bursu

Şehit olan madencilerin çocuklarının eğitim masraflarını Milli Eğitim Bakanlığı karşılayacak.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, söz konusu haberi, MEB Şura Salonu'nda düzenlenen İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi ve Ödül Töreni'nde açıkladı.

Burada yaptığı konuşmasında Bartın'daki maden kazasında hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Bakan Özer, 41 işçinin hayatını kaybettiği olayda, şehit çocuklarının unutulmayacağını belirten Mahmut Özer, çocukların tüm eğitim masraflarının karşılanacağını duyurdu.

Bakan Özer, Bartın Amasra'daki maden kazasında hayatını kaybeden maden işçilerinin ailelerine destek olmak için çalışma başlattıklarını belirterek, "Millî Eğitim Bakanlığı olarak 41 şehidimizin tüm evlatlarının eğitimini de bugün itibarıyla üstlenmiş bulunuyoruz. O yavrularımızın tüm eğitim masraflarını Millî Eğitim Bakanlığı olarak biz karşılayacağız. Burslar vereceğiz; tüm okul, kırtasiye masraflarını da inşallah biz karşılayacağız. Onları yalnız bırakmayacağız." diye konuştu.

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