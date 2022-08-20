Şehit itfaiyeciler için cenaze töreni

Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Nizip bölümünde şehit düşen itfaiye erleri için tören yapılacak.GAZİANTEP (İGFA) - Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Nizip bölümünde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasına müdahale sırasında 3 itfaiye erimiz görev şehidi oldu. Şehit olan itfaiye erler için 21.08.2022 Pazar Günü (Yarın) saat 12.00’da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Merkez İtfaiye Binası önünde resmi tören düzenlenecek.

(Mehmet Polat)

(Ahmet Polat)

(Mehmet Bozkurt)