Son Dakika
Şehit itfaiyeciler için cenaze töreni
GÜNDEM 20.08.2022, 16:12
Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Nizip bölümünde şehit düşen itfaiye erleri için tören yapılacak.GAZİANTEP (İGFA) - Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Nizip bölümünde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasına müdahale sırasında 3 itfaiye erimiz görev şehidi oldu. Şehit olan itfaiye erler için 21.08.2022 Pazar Günü (Yarın) saat 12.00’da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Merkez İtfaiye Binası önünde resmi tören düzenlenecek.
(Mehmet Polat)
(Ahmet Polat)
(Mehmet Bozkurt)
29
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 20 Ağustos 2022
|İmsak
|04:37
|Güneş
|06:11
|Öğle
|13:13
|İkindi
|16:59
|Akşam
|20:04
|Yatsı
|21:32
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|2
|6
|2. Trabzonspor
|2
|6
|3. Galatasaray
|3
|6
|4. Fenerbahçe
|2
|4
|5. Başakşehir
|2
|4
|6. Alanyaspor
|2
|4
|7. Beşiktaş
|2
|4
|8. Gaziantep FK
|2
|4
|9. Giresunspor
|2
|3
|10. Antalyaspor
|2
|3
|11. Kayserispor
|2
|3
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Ankaragücü
|2
|1
|14. Ümraniye
|3
|1
|15. Sivasspor
|2
|1
|16. Hatayspor
|1
|0
|17. Karagümrük
|1
|0
|18. İstanbulspor
|2
|0
|19. Kasımpaşa
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Gençlerbirliği
|2
|4
|2. Bodrumspor
|1
|3
|3. Samsunspor
|1
|3
|4. Eyüpspor
|1
|3
|5. Göztepe
|1
|3
|6. Bandırmaspor
|1
|3
|7. Boluspor
|2
|3
|8. Altınordu
|1
|1
|9. Adanaspor
|1
|1
|10. Keçiörengücü
|1
|1
|11. Rizespor
|1
|1
|12. Erzurumspor
|1
|1
|13. Pendikspor
|1
|1
|14. Tuzlaspor
|2
|1
|15. Denizlispor
|1
|0
|16. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|17. Sakaryaspor
|1
|0
|18. Ö.K Yeni Malatya
|1
|0
|19. Altay
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|3
|7
|2. M.City
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Fulham
|3
|5
|5. Brentford
|3
|4
|6. Newcastle
|2
|4
|7. Leeds United
|2
|4
|8. Chelsea
|2
|4
|9. Brighton
|2
|4
|10. Leicester City
|3
|4
|11. Crystal Palace
|3
|4
|12. Nottingham Forest
|3
|4
|13. Aston Villa
|3
|3
|14. Bournemouth
|2
|3
|15. Liverpool
|2
|2
|16. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|17. Everton
|3
|1
|18. Southampton
|3
|1
|19. West Ham United
|2
|0
|20. M. United
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Rayo Vallecano
|2
|4
|2. Atletico Madrid
|1
|3
|3. Real Betis
|1
|3
|4. Villarreal
|1
|3
|5. Osasuna
|1
|3
|6. Real Madrid
|1
|3
|7. Real Sociedad
|1
|3
|8. Valencia
|1
|3
|9. Celta Vigo
|1
|1
|10. Athletic Bilbao
|1
|1
|11. Barcelona
|1
|1
|12. Mallorca
|1
|1
|13. Sevilla
|2
|1
|14. Espanyol
|2
|1
|15. Real Valladolid
|2
|1
|16. Almeria
|1
|0
|17. Cadiz
|1
|0
|18. Girona
|1
|0
|19. Elche
|1
|0
|20. Getafe
|1
|0
Röportaj & Söyleşi Tümü
Yeni Sayımız
Sayfalar Tümü