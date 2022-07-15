Şehit Ercan'ın motosikleti sergileniyor

Şehit Yılmaz Ercan'ın 15 Temmuz gecesine damga vuran motosikleti Üsküdar'da sergileniyor.İSTANBUL (İGFA) - Darbe girişimi gecesi İstanbul'da motosikletiyle yaralıları taşırken şehit olan Yılmaz Ercan’ın motosikleti de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisi’nde sergileniyor.

Üsküdar Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor.

Darbe girişimi gecesinden fotoğrafların yanı sıra 15 Temmuz’da motosikletiyle yaralıları taşırken kurşunlanarak yaşamını yitiren Şehit Yılmaz Ercan’ın motosikletinin de yer aldığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisi, 17 Temmuz’a kadar Üsküdar Sahili’nde açık olacak.

Sergi açılışında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, darbeleri ve ihanetleri unutmamanın önemine dikkat çekerek “Unutursak bunlar tekrarlanabilir ve ne yazık ki tarihimizde bunların tekrarları vardır. 15 Temmuz’un unutulmaması, unutturulmaması adına hepimize seferberlik hali düşüyor” dedi.