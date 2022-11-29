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Şehit Er Demir, Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı
GÜNDEM 29.11.2022, 08:50
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütünün taciz atışnda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir'in cenazesi, memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.ADIYAMAN (İGFA) - Şehit Demir'in Türk bayrağına sarılı naaşı, tören için Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Pınarbaşı Köyü'nde getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın Kuzeyindeki PKK terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu'nda bölücü terör örgütünün taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Törene il ve ilçe protokolünün yanı sıra askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.
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|14
|16
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|14
|14
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|15
|11
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|14
|7
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|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
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|15
|30
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|15
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|14
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|15
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|15
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|15
|14
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|15
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|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
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|14
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|22
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