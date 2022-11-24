Şehit ailesine Vali'den berat

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Rize'nin İyidere İlçe Jandarma Komutanlığı önünde geçirdiği trafik kazası sonrası şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy’un, Develi ilçesi Kılıçkaya mahallesinde ikamet eden anne ve babasını ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Ziyarete Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in yanı sıra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, İl Jandarma Komutanı Tuğg.Yüksel Yiğit, Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Şehit ve Gaziler Dernek Başkanı Ali Yavuz ve protokol üyeleri katıldı.

Şehit Osman Özsoy ve bütün şehitler için dua eden Vali Gökmen Çiçek, “Sizlerin acısını paylaşıyorum, şehit kanlarıyla sulanan vatan toprağına düşen şehitlerimiz her zaman dualarımızdadır. Allah onların şefaatine bizleri nail eylesin. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan siz ailelerimiz de başımızın tacısınız. Her zaman yanınızdayız. Sizin istek ve talepleriniz bizim için emirdir.” dedi

Konuşmasının sonunda, Vali Çiçek, şehit Osman Özsoy’un ailesine Şehadet Beratı takdim etti.