Şehit ailelerinden Keşan Belediyesi'ne yeni çağrı

Şehitlik Parkı içinde bir süre önce basında kötü hali yer alan ve otların kapladığı Şehitlik Anıtı’nda Edirne'nin Keşan Belediyesi ekiplerince otların biçilmesi ve şehitliklerin çiçeklendirilmesi ile çirkin görüntü ortadan kalktı. Aileler şimdi betonla ilgili düzenleme bekliyor.(Erdoğan DEMİR- Keşan Postası/ EDİRNE İGFA)

Şehit aileleri Edirne'nin Keşan ilçesinde yer alan şehitlik bölgesinin otlarla kaplanması üzerine isyan bayrağı açmıştı. Devreye giren Keşan Belediyesi duruma hemen el atıp, süreci değiştirdi. Aileler şimdi de Şehitlik Anıtı’nın önündeki beton zeminde yer yer görülen kırılmalar ve kötü durumun ortadan kaldırılması bekleniyor.

Vatandaşlar ve şehit yakınları şehitlikte yaşanan o eski çirkin görüntünün kaldırılması nedeniyle Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’na teşekkür ederek, “Umarız ki sayın başkanımız en kısa sürede buranın zeminindeki çatlak ve kırık alanları da tamir ettirir ve burayı ışıklandırarak insanların gece de ilgisini çekecek ve ziyaret edilecek bir mekan haline getirmek için gerekli çalışmayı başlatır”