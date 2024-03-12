Şehit aileleri ve gaziler öğrenciler ile buluştu

Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adnan Kaya ve yönetim kurulu üyeleri Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile buluştu.MANİSA (İGFA) - Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adnan Kaya ve yönetim kurulu üyeleri Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi. Öğrencilere Şehitlik ve Gazilik kavramı üzerine bilgiler paylaştılar. Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adnan Kaya gelen talep doğrultusunda okullarda Şehitlik ve Gazilik kavramı üzerine söyleyişi gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Adnan Kaya " Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımı yoğun oldu. Şehitlik ve Gazilik kavramı üzerine bilgiler paylaştık. Projenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sayim Can ise "Şehit Ailelerimizi ve Gazilerimizi okulumuzda öğrencilerimiz ile buluşturmanın gururunu yaşadık. Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gazi Adnan Kaya ve yönetim kurulunda bulunan gazilerimizin konuşmacı olarak katıldıkları programda vatan, millet ve bayrak savunmasında seve seve canını vermek için mücadele eden gazilerimiz gençlere şehitlik ve gazilik mertebesi ve anlamı konusunda bilgiler verdiler. Bu değerlerin daha iyi anlaşılması adına yaşadıklarını ve hatıralarını öğrencilerle paylaştılar" şeklinde konuştu.

Program sonunda çiçek takdimi yapıldı ve hatıra fotoğrafı çekildi.