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Şehit aileleri ve gaziler Nilüfer Belediyesi iftarında buluştu

Nilüfer Belediyesi bu yıl da şehit aileleri ve gazileri unutmayarak Ramazan bereketini iftar sofrasında paylaştı Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Bugün özgür ve bağımsız bir ülkede yaşıyorsak, bayrağımız dalgalanmaya devam ediyorsa, bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz" dedi

GÜNDEM 22.03.2024, 11:24
Şehit aileleri ve gaziler Nilüfer Belediyesi iftarında buluştu

Nilüfer Belediyesi bu yıl da şehit aileleri ve gazileri unutmayarak Ramazan bereketini iftar sofrasında paylaştı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Bugün özgür ve bağımsız bir ülkede yaşıyorsak, bayrağımız dalgalanmaya devam ediyorsa, bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz" dedi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, şehit aileleri, gaziler ve aileleriyle iftar sofrasında buluştu. Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği iftar programına Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Metin Şenol, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Adem Erdem, Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Nevin Fırtına, CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Orhan Sarıbal, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Hasan Öztürk, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, eşi Nuray Özdemir ve davetliler katıldı.

Başkan Turgay Erdem, iftar öncesi  şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelerek sohbet etti. Kur-an’ı Kerim tilaveti okunmasıyla başlayan gecede, birlikte dualar edildi ve oruçlar açıldı. İftar yemeğinin ardından konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, kutsal Ramazan ayında şehit aileleri ve gazilerle aynı sofrada olmaktan büyük onur duyduklarını belirtti. Şehit ve gazilerin ülke için yaptıklar fedakarlıkları unutmadıklarını kaydeden başkan Turgay Erdem, “Bugün özgür ve bağımsız bir ülkede yaşıyorsak, bayrağımız dalgalanmaya devam ediyorsa, bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçlu olduğumuzu unutmuyoruz. Çocuklarımızı vatan sevgisiyle, Mustafa Kemal’in izinde, şehit ve gazilerimizin anısıyla yetiştiriyoruz, yetiştirmeye devam edeceğiz. Sizler bu kahramanlarımızı yetiştiren ve bu topraklar için şehit veren ailelerimizsiniz. Sizlerle ve kahraman gazilerimizle bu gece aynı sofrada yer almak, bizler için onurdur. Yaşadığınız acıyı dindiremeyiz belki ama, her zaman yanınızda olduğumuzu, acınızı paylaştığımızı bilmenizi isterim. Sizin; bu ülkede yaşayan her vatandaşın üzerinde hakkınız var. O nedenle hakkınızı helâl edin. Bu güzel topraklarda herkesin kardeşlik ve barış içinde huzurla yaşaması en büyük dileğimiz. Ben şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Tüm şehitlerimize ve vefat eden tüm gazilerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum” dedi. 

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Metin Şenol, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Adem Erdem ile Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Nevin Fırtına da, geceye bir aile olarak katıldıklarını belirterek, Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür ettiler. Dernek başkanları, şehit aileleri ve gazilerin yaşadığı sorunlara değinerek, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bu sorunların dile getirilmesi ve çözüme kavuşturulması gerektiğine dikkat çektiler.

Gecede dernek başkanları, Turgay Erdem’e çiçek ve plaket vererek destekleri için teşekkür ettiler.

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