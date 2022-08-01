Şehit Ahmet Dursun'a son görev

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bünyan Emniyet Müdürlüğü’ndeki nöbeti sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan Polis Memuru Ahmet Dursun’un cenaze törenine katıldı. Büyükkılıç, şehidin yakınlarına ve meslektaşlarına taziyede bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Bünyan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Şehit Enes Bediz Polis Merkezi Amirliği kadrosunda görev yapan adli nokta personeli olan polis memuru Dursun, rahatsızlanarak gittiği Bünyan Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Görevi esnasında rahatsızlanarak şehit olan polis memuru Dursun için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde resmi tören düzenlendi. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Vali Vekili Dr. Abdullah Kalkan, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, şehit polisin ailesi, yakınları ve çok sayıda meslektaşı katıldı.