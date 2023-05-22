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Şehirlerarası otobüsler neden yanıyor?

GÜNDEM 22.05.2023, 15:23
Şehirlerarası otobüsler neden yanıyor?

Türkiye genelinde son günlerde seyir halindeki yolcu otobüslerinde yaşanan yangınlar endişeye neden olurken konun sebebini sorduğumuz Varan Turizm Bursa Bölge Müdürü Ceyhun Maltepe önemli açıklamalarda bulundu.Merve Özdemir ÇEVİK - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) -  Neredeyse her yıl birçok kez karşılaştığımız en son da Diyarbakır'dan Elazığ'a  giden seyir halindeki otobüste çıkan yangın sonrası gözler bir kez daha yolcu otobüslerine çevrilirken neden yangın çıkıyor? Çıkan yangının sebebi nedir? diye akıllarda soru oluşuyor.

Konu hakkında ise görüşlerini aldığımız Varan Turizm Bursa Bölge Müdürü Ceyhun Maltepe, yolcu otobüslerinde çıkan yangınların nedeni tam olarak bilinmediğini söylerken kullanılan mazottan yoğun kullanılan elektronik ekipmanlara kadar birçok nedenin olabileceğini belirtti.

Bu konuda kesin bir neden söylemenin mümkün olmadığını ifade eden Maltepe, "Ama bir kaç neden söylenebilir. Bu nedenler ise 10 numara yağ ve kaçak mazot kullanımı, merdiven altı olarak tabir ettiğimiz güvenilir olmayan tamirhanelerde bilmediğimiz tamir ve bakım çalışmaları altında araçlara verilebilecek zararları söyleyebiliriz. Aynı zamanda otobüslerdeki yoğun elektronik ekipman kullanımının etkiside büyük ölçüde yangınların çıkmasına etken olabilir. Çünkü otobüslerde klima, televizyon, internet gibi ekipmanlar aynı anda ve yoğun kullanıldığında teknik anlamda da bir yük yüklenmiş ve aşırı enerji harcanmış oluyor" diye konuştu.

OTOBÜS YANGINLARI NASIL ÖNLENEBİLİR?

Diğer taşıtlarla kıyaslama yapıldığı takdirde otobüslerdeki yangın güvenliği kurallarının nispeten daha düşük olduğunu söyleyen Varan Turizm Bursa Bölge Müdürü Ceyhun Maltepe, "Bir trenden, uçaktan ya da gemiden yangın durumunda kaçmak oldukça zordur fakat otobüs yangınından kaçmak daha kolay görünür. Fakat bu o kadar kolay değildir çünkü çok ciddi otobüs yangınlarına da şahit olmuştuk son yıllarda. Bir örnek verecek olursak ABD’de otobüs taşımacılığı türlerinde, otomatik yangın sistemi kullanılmaktadır. Otobüslerde yangın güvenliği, otobüsün tasarımını, işletmesini, bakımını, yolcuların tahliyesini, sürücü ve muavinin eğitimlerini, yangın algılama ve söndürme sistemlerini ve ilk müdahale gereçleri gibi birçok yönü içerir. Bunların hepsi kritik öneme sahiptir. Bir yangın çıktığında yangını ilk aşamalarında söndürmek daha kolaydır. Yangına geç müdahale edildiği takdirde o müdahale zorlaşacağı için yangının hızlı algılanması ve yolcuların erken tahliyesi bu anlamda çok önemlidir.  Simülasyonlar ve duman detektörleriyle otobüslerde yapılan testlerde, yangının çıkardığı dumanın erken tespit edilmesinin mümkün olduğunu ve yolcuların erken tahliyesi için önemli olduğunu ortaya çıkarmıştır. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından, sürücü hariç 22 yolcudan daha fazla yolcu taşıyan şehir içi ve şehirlerarası otobüslerde, motor kısmında, sürücü uyku bölümünde, tuvalette ve bagaj kısmında duman ya da yangın detektörleri kullanılması ve sürücüye alarm verecek şekilde tasarlanması önerilir.  Yangın söndürme sistemleri de oldukça önemlidir. Titreşimlere dayanıklı, her türlü iklim koşullarına elverişli olup etkilenmeyen ve ne olursa olsun tüm şartlarda çalışabilen sistemler olmalıdır. Otobüslerde kullanılan malzemeler de oldukça önemlidir. Şehir içi ve şehirlerarası otobüslerin yüksek riskli alanlarında kullanılan malzemeler yangına dirençli olmalıdır. Kullanılan malzemelerin yangına dirençli olmaları yanında, duman çıkarma ve dumanın insanlar üzerindeki etkileri de göz önüne alınmalıdır" diye konuştu.

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