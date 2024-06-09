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Şehirlerarası denetimler sıklaştı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi şehirlerarası otobüs işletmeciliği yapan firmalara yönelik denetimlerin hızlandırıldığını söyledi

GÜNDEM 09.06.2024, 16:15
Şehirlerarası denetimler sıklaştı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi şehirlerarası otobüs işletmeciliği yapan firmalara yönelik denetimlerin hızlandırıldığını söyledi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılığın yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024 yılının Emekliler Yılı ilan edilmesi ile birlikte şehirlerarası otobüslerde emeklilere yönelik başlattıkları yüzde 20 indirim kampanyasının uygulanıp uygulanmadığına dair 10 gün boyunca yapılan denetimler neticesinde 1820 uyarı cezası ile birlikte toplam 1 milyon 21 bin 726 TLlik idari işlem uygulandığını söyledi.

1820 UYARI CEZASI, 1 MİLYON 21 BİN 726 TLLİK İDARİ İŞLEM UYGULANDI  
Bayram öncesi yaşanan yoğunluk nedeniyle yurt genelinde arttırdıkları 10 günlük denetimler sonucunda 1.534 otobüsün denetlendiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Elektronik sistemlerden faydalanılarak yapılan denetimlere ilave olarak, yolcu terminallerinde, yol kenarı ve karayolları denetim istasyonlarında yolcu taşımaya mahsus araçlarla ilgili denetimlerimiz sürmektedir. 10 günlük süre zarfında 1820 uyarı cezası ile birlikte toplam 1 milyon 21 bin 726 TLlik idari işlem uygulanmıştır. Denetimlerimiz Kurban Bayramı öncesinde ve sonrasında yoğun olarak denetim faaliyetleri devam edecektir" ifadelerini kullandı.

İNTERNETTEN BİLET ALABİLECEKLER

Bakan Uraloğlu ayrıca, elektronik bilet acentelerinin de emeklilere yönelik yüzde 20 indirim uygulamalarını temin ederek, emekli vatandaşların internet üzerinden bilet alırken emekliliklerine yönelik doğrulamaların yapılacağı veri entegrasyon sürecinin de Sosyal Güvenlik Kurumu ile hızlı bir şekilde sürdürüldüğünü ve bunu uygulamayı da hafta 1-2 gün içerisinde hayata geçireceklerinin altını çizdi.

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