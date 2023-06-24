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Şehir Hatları'nın ilk kadın kaptanı Deniz Taksi dümeninde

GÜNDEM 24.06.2023, 13:01
Şehir Hatları'nın ilk kadın kaptanı Deniz Taksi dümeninde

Yolcularına deniz ulaşımında güvenilir ve konforlu bir hizmet sunan Şehir Hatları’nın tarihinde ilk kez bir kadın kaptan iş başı yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Yolcularına deniz ulaşımında güvenilir ve konforlu bir hizmet sunan Şehir Hatları’nın tarihinde ilk kez bir kadın kaptan iş başı yaptı. Yaklaşık iki ay boyunca Deniz Taksi çalışma sistemi, tekne tanıtımı, makina hakkında teknik bilgi, acil durumlar ve prosedürler, Deniz Taksi çalışma bölgesi gündüz ve gece saha eğitimi, yakıt alım operasyonu gibi birçok farklı konuda eğitim alan ve eğitimler sonucunda girdiği sınavda başarılı olan Buse Özge Özyılmaz Deniz Taksi kaptanı olarak görevine başladı.

İş hayatına grafiker olarak başlayan ancak deniz sevgisinden dolayı kariyer planını farklı bir yöne çeviren Buse Özge Özyılmaz, 2019 yılında Gemicilik Sertifikası, 2021 yılında ise Kaptanlık Sertifikası aldı ve 2019-2021 yılları arasında gemici olarak, 2021-2023 yıllarında ise yat kaptanı olarak görev yaptı. Yat kaptanlığı yaptığı dönemde Deniz Taksilerle sürekli karşılaştığını söyleyen Özyılmaz, “Özellikle hızlı ve çevreci olmalarından çok etkileniyordum. Onun dışında Şehir Hatları’nın başında bir kadın genel müdür olması da beni buraya çeken sebeplerden biriydi. Kadınların her alanda etkin olmasını önemsiyorum ve gurur duyuyorum. Şu anda insanların beni kaptan olarak gördüğündeki şaşkınlığı da hoşuma gidiyor. Şehir Hatları tarihinde ilk kadın kaptan olmak bir yandan mutluluk verici diğer yandan büyük bir sorumluluk.” diye konuştu.

İş başvurularını cinsiyetten bağımsız bir şekilde aldıklarını ve değerlendirdiklerini işe alımlarda aynı zamanda liyakat usulünü göz önünde bulundurduklarını belirten Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, “Cinsiyet kavramını ortadan kaldırdıktan sonra herkes iş başvurusu yapabilir duruma geldi. Şu anda kaptan olarak işe başlayan arkadaşımız da başvurusunu yaptı ve gerekli şartları sağladığı için ekibimizin bir parçası oldu. Şehir Hatları tarihinde ilk kez bir kadın kaptanının görev almasından dolayı mutluluk duyuyorum, bu aynı zamanda büyük bir vizyonun da parçası. Bu işler her zaman bir liderle başlıyor. Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun fırsat ve cinsiyet eşitliği konusundaki duruşunu ve vizyonunu artık hepimiz biliyoruz ve bu bizlere de yansıyor. Her birimiz kendi alanlarımızda cinsiyet ve fırsat eşitliğini uyguluyoruz.” ifadelerinde bulundu.

Tüm İBB çatısı altında başlayan dönüşümle birlikte kadın istihdam oranlarında büyük bir artış yaşandığını belirten Dedetaş, “Daha önce CV’si bile kabul edilmeyen kadınlar bugün kurumumuzun pek çok farklı biriminde görev alıyor. 2019’la bugünü kıyasladığımızda kadın istihdamında toplam yüzde 245 artış olduğunu görüyoruz. 2020 yılında ilk kez kadın gemici ve yağcılar göreve başlamıştı bugün ise Şehir Hatları tarihinin ilk kadın kaptanı iş başı yaptı. Çeşitlilik ve cinsiyet eşitliğine olan inancımızla her bireyin yetenek ve potansiyeline inanıyor ve değer veriyoruz. Şehir Hatları olarak, kadın istihdamına katkıda bulunmak ve fırsat eşitliği yaratmak için öncü rolümüzü sürdürmeye devam edeceğiz.’’ dedi.

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