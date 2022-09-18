Şehidimizin kanı yerde kalmadı: 12 terörist etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı, Suruç-Şanlıurfa hudutundaki roketatar tacizine karşı bölgede ilk belirlemelere göre 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Hudut Karakolumuza saldıran teröristlere güçlü şekilde karşılık verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hâle getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede tespit edilen hedefler derhâl ateş altına alınmış, bölgede ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hâle getirildiği, bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1571467082679599105

Bakanlık ayrıca, yayımladığı taziye mesajında ise, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" denildi.

Suruç-Şanlıurfa hududunda teröristlerce yapılan roketatar tacizi sonucunda, Ulaştırma Sözleşmeli Er İsmet Aybek'in şehit olduğunu, bir kahraman silah arkadaşın yaralanarak, derhâl hastaneye sevk edildiğini duyurmuştu.