Şefkat ocağından asker ocağına

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan ve parçalanmış hayatları sıcak bir yuvada buluşturan Erkek Konuk Evi, bu kez hüznün değil mutluluğun adresi oldu. Asker eğlencesinin düzenlendiği Konuk Evi'nde, kalan misafirler davul zurna eşliğinde doyasıya eğlendi.BURSA (İGFA) - Kimileri yıllarca baktıkları çocukları tarafından sokağa terk edilmiş, kimileri ise iflas ederek işini kaybetmiş. Her biri farklı hayatların kahramanları olsa da onları bir araya getiren tek özellik, sıcak bir yuva özlemi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Ürünlü’deki Erkek Konuk Evi her sene olduğu gibi bu sene de parçalanmış hayatları sıcak bir yuvada buluşturdu. Üç öğün yemek, 24 saat sıcak su, sürekli sağlık kontrolü gibi imkânların sunulduğu Konuk Evi'nde, bu kez buruk ve düşünce dolu geçen saatler yerini gülen yüzlere ve eğlence dolu anlara bıraktı.

Konuk Evi'nde 2 senedir kalan 30 yaşındaki Turgut Özal Sevinçli, toplumsal hayata tekrar dönebilmek için gerekli mesleki çalışmalara katıldı ve sürekliliği olabilecek düzenli bir işe yönlendirmesi planlandı. Ancak bunun için öncelikle askerlik görevini yerine getirmesi için yönlendirilen Sevinçli, gerekli başvuruları yaptı ve askerlik görev yeri Manisa olarak belirlendi. Bunun üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Şube Müdürlüğü de Turgut Özal Sevinçli için Erkek Konuk Evi'nde asker eğlencesi düzenledi. Eğlence öncesi asker pastası kesilen Sevinç’in daha sonra ellerine de asker kınası yakıldı. Daha sonra Konuk Evi’nin misafirleri davul zurna eşliğinde gönüllerince eğlendi. Askere gidecek olan Sevinç’e tek tek sarılarak helallik alan misafirler, hayata dair sıkıntılarından bir an olsun uzaklaşarak mutluluğun tadını çıkardı.

Topluma tekrar kazandırıldı

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Huzurevi Şube Müdürü Özcan Arslan, sokakta kalan ve gidecek yeri olmayan insanların Büyükşehir Belediyesi’nin Erkek Konuk Evi'nde misafir edildiğini söyledi. Buraya gelenlerin tüm ihtiyaçlarının öğrenilerek karşılandığını ve topluma tekrar kazandırılmaya çalışıldığını söyleyen Arslan, “Askere gidecek olan Turgut Özal Sevinçli, geçmişte sokakta kalmış ve kötü günler geçirmişti. Arkadaşlarımız yoğun bir çaba göstererek kendisini kötü alışkanlıklardan kurtardı. Topluma tekrar kazandırmak için iş görüşmelerine başladık. Ancak her görüşmede öncelikle askerlik görevini yerine getirmesi gerektiği söylendi. Askerliği yapması için kendisiyle görüştük ve kabul etti. Şuan onu askerliğe uğurluyoruz. Askerliği bitirdikten sonra hayata tutunabilmesi için gerekli tüm çabaları sarf edeceğiz. Yardıma ihtiyacı olan herkesin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

“En büyük hayalim aile kurmak”

Askere gidecek olan Erkek Konuk Evi sakinlerinden Turgut Özal Sevinçli, 2019’dan beri burada kaldığını, ilk geldiği zamanlar durumunun hayli kötü olduğunu dile getirdi. Kötü alışkanlıklardan kurtulmak için çare ararken Konuk Evi’nin yöneticileriyle tanıştığını söyleyen Sevinçli, “Herkes elimden tutup yardımcı oldu. Daha sonra tedavi olmamı sağladılar. Psikolojik sıkıntılarım için destek oldular. Bu sayede kendimi toparladım ve sürekli çalışmaya başladım. Birikim yaptım ve kendimi geliştirdim. Psikolojik olarak şu anda harika bir seviyedeyim. Konuk Evi’nde Hababam Sınıfı gibi güzel bir ortamımız var. Burada da Mahmut Hocamız var. Kemal Sunal’ımız var. Aile şefkati görüyoruz. Askerdeyken en çok buradaki ailemi özleyeceğim. Burası benim ailem gibi oldu. Buraya gelen herkes sıkıntılarından kurtuluyor. Askerden sonra da burayı muhakkak ziyarete geleceğim. Hedefim, devlet memuru olmak. Onun için çabalayacağım. Daha sonra en büyük hayalim olan bir aile kurmak istiyorum. Ailemin bana yapamadığını ben kendi aileme yapmak istiyorum” diye konuştu.