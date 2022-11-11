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Şeffaf Oda'ya 41 kere maşallah

GÜNDEM 11.11.2022, 09:15
Şeffaf Oda'ya 41 kere maşallah

Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından Türkiye’de ilk olarak 2022 yılı başında başlatılan “Şeffaf Oda’da Başkanla Baş Başa” uygulaması, 41. haftayı geride bıraktı. Uygulamayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Yalçın, “Vatandaşlarımızı hem dinliyor hem de proje önerilerini alarak şehri birlikte yönetiyoruz” derken, uygulamanın Türkiye’de diğer belediyelere de örnek olmasından gurur duyduklarını söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri’nin en büyük, Türkiye’nin 7. büyük mahallesi Mevlana’da Şeffaf Oda’yı hayata geçirdiklerini anımsatarak, “12 Ocak’ta uygulamaya başladık. Bugün 41. hafta kesintisiz sürüyor ve vatandaşlarımızı burada misafir ediyoruz. Çok anlamlı bir çalışma oldu. Burada hem yapımı süren çalışmaları denetlerken hem de vatandaşlarımızla sohbet etme imkanı buldum. Vatandaşlarımızın ufak tefek dokunuşlara ihtiyacı olduğu vakit belediyeye kadar gelmesine gerek yoktu. Onlar için çok önemli olan bu küçük dokunuşlar bizi de mutlu etti. Bugüne kadar 41 haftada 4 bin kişi ve grup ile görüştüm. Kek pasta getirenler, teşekkür etmeye gelenler, proje önerenler, çalışmaları takip edenler oldu. Tayin ve iş istihdamı dışında herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Aynı zamanda sağlık, sosyal yardım, elektrik, su, ulaşım gibi konularda gelen taleplerle hususunda da ilgili birimlerle irtibat kurduk. Sanki burası tüm şehrin başvuru noktası gibi uygulanmaya başladı.” diye konuştu.

Her yaştan vatandaşla buluşmaktan son derece mutlu olduğunu belirten Başkan Yalçın, “Çocuklar evden okula, okuldan eve giderken selam veriyorlar. Yaşlılar sabah ekmeklerini alıp evine giderken selam veriyorlar. Ayrıca bir muhabbet oluyor. Böylelikle şehrin sosyal barışına katkıda bulunduğumuzu düşünüyorum. Her çarşamba sabah saat 9.00’dan itibaren vatandaşlarımızı bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLDU”

Türkiye’nin her yerindeki belediyelerden telefonlar geldiğine dikkat çeken Başkan Yalçın şöyle konuştu: “Bu işin nasıl uygulandığını bizden soruyorlar. Geçenlerde bir belediye uygulamaya başlamış. Biz de bundan çok mutlu olduk. Elbette bir belediye başkanının vatandaşın isteğini, talebini, proje önerisini dinlemekten daha keyif alacağı bir şey olamaz.”

“VATANDAŞLARIMIZ HİZMETİN EN İYİSİNE LAYIK”

Başkan Yalçın, istek ve taleplerin yerine getirilmesinde emeğe geçen görevlilere teşekkür ederek, “Arkadaşlarımız son derece iyi çalışıyorlar. Talepleri anında yerine getiriyoruz. Şehre hizmette ortak payda olan kurumlarla iyi bir iletişim içerisindeyiz. Bu şehir, güzel bir şehir. Bu şehir hizmeti en üst düzeyde görmeye alışmış bir şehir. Bu nedenle vatandaşlarımız her şeyin en iyisine layık diyerek 41. haftayı 41 kere maşallah diyerek kutluyorum.” şeklinde konuştu.

Uygulamadan memnun olan vatandaşlar da “Hem başkandan, hem bu uygulamadan, hem de işlerin anında çözülmesinden çok memnunuz. Allah razı olsun” diyerek teşekkür etti.

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