Sefer Demir'den 30 Ağustos mesajı

Topoğraflar Haritacılar Ve İnşaat Çalışanları Derneği Genel Başkanı Sefer Demir, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.İSTANBUL (İGFA) - 30 Ağustos zaferinin milletimizin egemenliğini kayıtsız şartsız tüm dünyaya haykırışı olduğunu belirten Başkanımız Sayın Sefer Demir mesajında şu ifadelere yer verdi; “Türk milletinin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olan Zafer Bayramımızın 99. yıl dönümünü kutlamanın onurunu yaşıyoruz. 30 Ağustos Zaferi; kahraman Mehmetçiklerimizin vatan sevgisinin büyüklüğünü dünyaya kabul ettirdiği ve milletimiz için umutsuzluğun sona erdiği, özlemlerin düş olmaktan çıktığı bir tarih olmuştur. Bu zafer; Türk milletini yok etmeye çalışan emperyalizme karşı milletimizin ebedi bekasının en önemli göstergesidir.

Birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde; kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, bu zafer ile tarihte eşine az rastlanır ve tüm mazlum halklara da örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders vermiş olan milletimiz, hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve şükranla anıyorum. Yüce Rabbimizden aziz şehitlerimize rahmet diliyorum” dedi.