SEDEC'de gözler ALPİN'in üzerinde!

ALPİN'i geliştiren Titra Teknoloji ve Airbus arasında ana yurt güvenliği fuarı SEDEC kapsamında işbirliği protokolü imzalandı. ALPİN, muharebe sahasında kendini kanıtlamış bir ürün olarak ilk defa Türkiye'de Kuzey Irak bölgesinde kullanılmıştı.ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin İlk ve Tek Anayurt ve Sınır Güvenliği Fuarı SEDEC 2024 kapılarını Ankara ATO Congresium’da açtı.

23 Mayıs'a kadar açık kalacak fuarda Savunma Sanayii Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri, Jandarma gibi ihtiyaç makamlarını, üreticiler ile direk bağlantıya geçiren, büyük platform üreticilerinin KOBİ seviyesinde tedarik zinciri bağlantılarını en kısa sürede sağlayan etkin bir platform olarak askeri ve polis ekipmanlarının satın almasıyla ilgili bir çok ülkeden karar vericiler ve son kullanıcılar Türk üretici firmalarla buluştu.

SEDEC 2024'te Türkiye'nin ilk insansız helikopteri ALPİN de stantlarda görücüye çıktı. Deniz platformlarına iniş-kalkış yapabilme yeteneği kazandıran ALPİN, ilgi görüyor.

https://twitter.com/titrateknoloji/status/1792826861531316424

Hatırlanacağı gibi, 2018 yılında ilk kez kapılarını açan SEDEC’te üç gün boyunca 4.200 B2B toplantı gerçekleştirildi. Ayrıca, askeri ve polis ekipmanlarının satın almasıyla ilgili 39 ülkeden karar vericiler ve son kullanıcılar, Türk üretici firmalarla buluşmuştu.