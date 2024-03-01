Sedat Yoluç: “Yol sorunu en kısa sürede çözülecek”

Keşan Çiftçi Malları Koruma Başkanı Sedat Yoluç, “Mezbaha arkasındaki çiftçilerimizin yaşadığı yol sorunu en kısa sürede çözülecek”Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediye Mezbahası arkasında tarlaları bulunan çiftçiler, tarlalarına giden yolun şu anda kullanılamadığını ve bu yoldan geçerek tarlalarına gidemediklerini belirterek, durumu Keşan Çiftçi Malları Koruma Başkanlığ’na durumu ilettiklerini ve burası için en kısa sürede çözüm bulunmasını beklediklerini belirtti.

Konuyla ilgili olarak görüşlerine başvurduğumuz Keşan Çiftçi Malları Koruma Başkanı Sedat Yoluç, çiftçilerden kendilerine gelen talepleri değerlendirdiklerini belirterek, “Çiftçilerimizin yaşadığı bu sorunu yaşanan yağışlar nedeniyle çözemedik. Bu konuda gerekli girişimlerde bulunduk ve en kısa sürede bu yolda çalışmalara yaparak yolun tekrar ulaşıma açılmasını sağlayacağız. Çiftçilerimize bunu belirtmek istiyorum. Yağışlar nedeniyle bu sorunun çözümünü gerçekleştiremedik” dedi.