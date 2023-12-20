Seçmen listeleri 4 Ocak'ta askıda

31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimi için YSK'nın seçim takvimine göre muhtarlık bölgesi askı listeleri 4 Ocak 2024 Perşembe saat 08.00'de askıya çıkarılacak ve 17 Ocak 2024 Çarşamba saat 17.00'de askıda kalacak.ANKARA (İGFA) - 1 Ocak 2024'ten önce, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden 1 Ekim itibarıyla geçerli yerleşim yeri adresine sahip ve oy verme günü itibarıyla 18 yaşını dolduracak Türk vatandaşlarına ait bilgiler elektronik ortamdan alınacak.

6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle "genel hayata etkili afet bölgesi" olarak kabul edilen yerlerde, muhtarlık bölgesi askı listelerinin nereye asıldığı her türlü yayın araçlarından yararlanılarak ilçe seçim kurulu başkanlığı tarafından duyurulacak.

ASKI LİSTELERİNE İTİRAZLAR

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için bir yakını tarafından, "www.ysk.gov.tr" internet adresinde bulunan "seyyar sandık kurulu talep formu" ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurulabilecek.

İlçe seçim kurulu başkanı, muhtarlık bölgesi askı listelerine yapılan itirazları, kendisine ulaşmasından itibaren en geç 20 Ocak 2024 Cumartesi saat 17.00'ye kadar kesin olarak karara bağlayacak. Bu kararlara uygun olarak gerekli kayıt ve düzeltme işlemlerinin yapılması için siyasi partiler tarafından yapılan itirazlar 29 Ocak 2024'te ilçe seçim kurulunca, 2 Şubat 2024'te il seçim kurulunca, 5 Şubat 2024'te ise YSK tarafından kesin olarak karara bağlanacak ve yurt içi seçmen kütüğü 7 Şubat 2024'te kesinleşecek.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulunun 19/12/2023 Tarihli ve 2023/1563 Sayılı Kararı ve Eki Yurt İçi Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esaslarına Dair 140/I Sayılı Genelgesi'ne ulaşmak için TIKLAYABİLİRSİNİZ.