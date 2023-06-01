Seçimin kesin sonuçları açıklandı

Cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçları açıklandı.ANKARA (İGFA) - 28 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerine yönelik kesin sonuçlar açıklandı.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylama kesin sonuçlarının ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini açıkladı.

Kesin sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,18, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,82 oranında oy aldığını bildiren Yener, itirazların sonuçlanarak, sonuçların Resmi Gazete'ye gönderildiğini duyurdu.

28 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylamasında yurt içinde 52 milyon 93 bin 375 seçmenimizin oy kullandığı görüldüğü, oy kullanma oranı yüzde 85,72 oranında gerçekleştiği kaydedildi.

Ayrıca Yurt dışında gümrükler dahil 1 milyon 930 bin 226 seçmenin oy kullandığını, katılım oranının da yüzde 56,34 olarak gerçekleştiğini ifade eden Başkan Yener, "Yurt içi ve yurt dışında toplam 54 milyon 23 bin 601 seçmenimizin oy kullandığı ve toplam katılım oranının yüzde 84,15 olduğu görülmüştür. Kurulumuzun yapmış olduğu değerlendirmeler ve almış olduğu kararlar sonucunda sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olarak seçildiği anlaşışmış ve Resmi Gazete'ye gönderilmiştir" diye konuştu.