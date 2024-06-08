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Seçimin ardından Yenişehir'de neler değişti?

Aylin Tekir'in moderatörlüğünde Gazeteci Yazar Mesut Demir ve Gazeteci Yazar Mehmet Ali Ekmekçi'nin değerlendirmeleriyle ekrana gelen "Herkes Duysun" isimli gündem programına Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel konuk oldu

GÜNDEM 08.06.2024, 13:41
Seçimin ardından Yenişehir'de neler değişti?

Aylin Tekir'in moderatörlüğünde Gazeteci Yazar Mesut Demir ve Gazeteci Yazar Mehmet Ali Ekmekçi'nin değerlendirmeleriyle ekrana gelen "Herkes Duysun" isimli gündem programına Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel konuk oldu.BURSA (İGFA) - Herkes Duysun programına konuk olan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 31 Mart seçimleri sonrasında ilçede yaşanan değişimleri anlattı.

31 Mart Seçimlerinin sıkıntısız bir şekilde atlattıklarını söyleyen Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel,  “Uzun bir süreç oldu. Gerek yerel yönetimler anlamında gerekse belediyecilik anlamında tecrübemiz var. Hangi siyasi parti olursa olsun bütün seçmenlerimiz bizi desteklediler. Bu çok önemli ve kendilerine yakın gördüler bizi. Biz sadece İYİ Parti seçmeninden değil diğer partilerin seçmenlerinden de oy aldık. Onlar bize bir şans verdiler bizde ilçemiz için gerekenleri yapacağız.” dedi.

“YENİŞEHİR’İ HAK ETTİĞİ YERE GETİRECEĞİZ”

Yenişehir’i hak ettiği yere getirmek için çalışacaklarını vurgulayan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Elimizde sihirli bir değnek yok tabi hemen her şeye gerçekleştirmek adına ama bizler yılmayacağız, gayret göstereceğiz yorulmayacağız. O anlamda da zaten tecrübeliyiz, birikimimiz var ve hızlı bir şekilde sürekli güzel işler yapıcağız. Yenişehir’i gerçekten hak ettiği bir yere getireceğiz.” ifadelerini kullandı.

“YENİŞEHİR’İN TARIMLA AYAĞA KALKMASI LAZIM”

Yenişehir’in oldukça verimle toprakları olduğunun altını çizen Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Yıllardan beri şunu söylüyorum; Yenişehir’in tarımla ayağa kalkması lazım. Her ilçe farklı bir marka değer ortaya koyması lazım. Bizimde özellikle Yenişehir, Mustafakemalpaşa ve Karacabey ovaları önemlidir. Burada pozitif bir ayrımcılık yapmak gerekir. Yenişehir toprak verimliliği ile hem Karacabey hem de Mustafakemalpaşa ilçemizi geçiyor. Burada bir tabir vardır ‘sopayı dikseniz filizlenir’ Yenişehir’de birçok noktada aynı topraktan aynı yerden yılda 4 defa mahsul alınabiliyor. Öyle verimli topraklara sahibiz. Hatta Türkiye’nin 3. en büyük ovasıdır.” dedi.

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