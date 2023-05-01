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Seçim sonrası emeklilere müjde var! Memur-Sen'de açıkladı

GÜNDEM 01.05.2023, 14:59
Seçim sonrası emeklilere müjde var! Memur-Sen'de açıkladı

Memur-Sen Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonrası 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alanları sevindirecek haberi milletle paylaşacaklarının müjdesini verdi. Emekliye çifte bayram yaşatmayı sürdüreceklerini söyleyen Erdoğan, müjdelerinde memur kesimi de unutmadı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

"Memur-Sen gibi ayağı bu topraklara sağlam basan ilhamını milletin kadim değerlerinden alan Türkiye merkezli hareket eden kurumlarımızın varlığı ile ne kadar gurur duysak azdır" diyen Erdoğan, bugüne kadar yapılanları özetledi.

"Müjdesini sizlerle birlikte verdiğimiz sözleşmeli kamu personelininin kadroya geçmesini sağladık" diyen Erdoğan, "Farklı kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 500 bin sözleşmelimizin sorununu çözüme kavuşturduk. Ek gösterge düzenlemesini hayata geçirdik. Çalışanlarımıza yüzde 30 oranında zam yaptık. En düşük memur maaşını yüzde 136 artışla yaklaşık 12 bin liraya çıkardık. Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız. Bugüne kadar hiçbir zaman memurumuzu ve işçimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" diye konuştu.

https://youtu.be/QqcoTrlULPg

"SEÇİMDEN SONRA MİLLETİMİZLE PAYLAŞACAĞIZ"

Konuşmasında önemli mesajlar ve açıklamalarda da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçimden sonra  7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alanları sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız." dedi.

"UYAN DA BALIĞA GİDELİM..."

Kemal Kılıçdaroğlu'nun asgari ücretten vergiyi kaldırmaktan bahsettiğini "Uyan da balığa gidelim" diyerek göndermede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz, asgari ücreti vergi dışı bırakalı neredeyse 1,5 sene oldu. Memur ve ücretlinin refah kaybının önüne geçerek, bu meseleyi mutlaka çözüme kavuşturacağız. İnsanları fikrine, meşrebine, mezhebine, kökenine göre ayırmanın ne inancımızda ne de siyasi geleneğimizde yeri vardır, asla olmayacaktır. Daha elinde hiçbir güç ve imkan yokken kamu personelini tehdit edenlere meydanı bırakmayacağız. Ne Kılıçdaroğlu ve ortakları gibi devletimizi FETÖ'cülere ve bölücülere teslim edeceğiz, ne de sırf siyasi görüşü sebebiyle birilerini dışlayacağız. Daha önce meydanlarda verdikleri hiçbir sözü tutmayaların bol keseden dağıttıkları vaatlerin de üzerine beton dökeceklerini çok iyi biliyoruz" diye konuştu.

Erdoğan, asrın felaketine maruz kalınsada devleti de, milleti de, enkaz altıda bırakmadıklarını söyledi.

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