Sebze ve Meyve Hali Gebze bölgesine değer katacak

Gebze bölgesinde hal binasını inceleyen Başkan Büyükakın, tesisin sebze ve meyve sektörüne yeni bir soluk kazandıracağını söylediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde olduğu gibi ilçelerdeki yaşam kalitesini artıracak yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Gebze bölgesine yapılan yatırımlardan biri olan Sebze ve Meyve Hali’nde ise yoğun bir çalışma hâkim. Gebze Sultan Orhan Mahallesi’nde bulunan ve fiziki şartların yetersiz olması nedeniyle ihtiyacı karşılayamayan mevcut Sebze ve Meyve Hali, Çayırova Cumhuriyet Mahallesi’nde inşa edilen yeni yerinde günün ihtiyaçlarına göre şekillendiriliyor. Hal binası tamamlandığında, fiziki ve işlevsel özelikleriyle modern bir yapı içerisinde hal esnafı ve vatandaşlara hizmet verecek. Yeni Sebze ve Meyve Hali’nde çalışmaları yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Yeni Sebze ve Meyve Hali tamamlandığında esnafımız daha iyi imkânlarda vatandaşlarımıza hizmet verecek. Gebze bölgesine değer katacak bir projeyi hayata geçiriyoruz” dedi.

SEBZE VE MEYVE HALİNİ İNCELEDİ

Başkan Büyükakın, kente değer katacak projelerin ilerleyişini yerinde takip ediyor. Saha ziyaretleri yaparken Büyükşehir tarafından projelendirilen yapıları da inceleyen ve son durumları hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, bu kapsamda Gebze bölgesine hitap edecek Sebze ve Meyve Hali’nde gelinen son noktayı yerinde gördü. Başkan Büyükakın’a inceleme sırasında Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık eşlik etti.

Çayırova Cumhuriyet Mahallesi’nde yapımı devam eden dev tesisi gezerek teknik personelden bilgi alan Başkan Büyükakın, “Eski hal binamız fiziki şartları ve bulunduğu bölgedeki trafik açısından oldukça problemli durumdaydı. Bu problemi ortadan kaldırmak için projelendirdiğimiz yeni Sebze ve Meyve Hali’nde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Esnafımız çok daha iyi koşullarda burada hizmetini verecek. Vatandaşlarımız ise bu değerden istifade edecek. 34 adet dükkân, sandık depoları, lokantası, ofisleri, 68 TIR parkı alanı ve 63 araçlık otoparkı ile dev bir tesisi Gebze bölgemize kazandırıyoruz” dedi.