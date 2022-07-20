Sayıştay 19 denetçiyi daha meslekten çıkardı

Resmi Gazete’de yayımlanan Sayıştay kararı ile FETÖ ile iltisak ve irtibatları olduğu gerekçesiyle 8 uzman denetçi ile 11 başdenetçi meslekten çıkarıldı. Daha önceden meslekten çıkarılmasına karar verilen 5 denetçinin yeniden inceleme talepleri esastan ve kesin olarak reddedildi.ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Sayıştay kararıyla 8 uzman denetçi ile 11 başdenetçinin ‘FETÖ' iltisaklısı oldukları gerekçesiyle meslekten çıkarıldığı belirtildi.

Sayıştay Başkanlığı'nca yayımlanan kararda, "375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 35'inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca; Uzman Denetçiler Mehmet Kul, Muzaffer Sağlık, Yeliz Deniz, Abdullah Altıntaş, Hüseyin Doğan, Çağrı Halil Durmuş, Yücel Sağır ve Nazım Kenç ile Başdenetçiler Serdar Atasoy, Cemil Toğrol, Yusuf Alemdar, Salih Dede, Mevlüt Tekeli, Nurdan Şahin, Sinan Çimen, Kaşif Demirel, Murat Turan, Suat Yılmaz ve İbrahim Özdemir'in FETÖ/PDY silahlı terör örgütü iltisak ve irtibatlarının olduğu sabit görüldüğünden adı geçenlerin meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verildi" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan yine bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan bir Sayıştay Başkanlığı kararında ise, 2 Uzman Denetçi, 2 Başdenetçi ile 1 Denetçi Yardımcısı hakkında 30 Haziran 2022 tarihli meslekten çıkarma kararlarının yerinde olduğundan değiştirilmesine yer olmadığına ve ilgililerin yeniden inceleme taleplerinin ayrı ayrı olmak üzere esastan reddine oybirliği ile kesin olmak üzere karar verildi.