Savunma Sanayisi'ne güç katacak

TÜBİTAK SAGE ile TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin (TEI) iştiraki Varzene Metal arasındaki stratejik niteliğe sahip yeni nesil alaşımları geliştirmeye yönelik protokolün imza töreni, TÜBİTAK SAGE yerleşkesinde düzenlendi.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK SAGE ile Varzene Metal arasındaki protokolle ülkeye katma değeri yüksek, yerli ve yeni nesil alaşımlar kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

TÜBİTAK SAGE'nin ileri malzeme mühendisliğindeki önemli kabiliyetlerini sanayiye aktaracağını ifade eden Bakan Varank, "Varzene Metal de bu kabiliyetleri kullanarak, İzmir-Aliağa'daki tesislerinde ürettiği titanyum, nikel alaşımları, yüksek hız çeliği gibi malzemelerin yanına stratejik niteliğe sahip yeni nesil alaşımları ekleyecek" dedi.

İmza töreninde, Bakan Varank'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş ve Varzene Metal Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demirkaya hazır bulundu.

Bakan Varank, buradaki konuşmasında, havacılık, denizcilik ve uzay sanayisinde yaşanan gelişmelerle daha nitelikli malzemelere ihtiyaç duyulduğuna işaret etti.

Türk savunma sanayisinin küresel bir aktör olduğuna dikkati çeken Varank, son dönemde savunma ve havacılık sanayisinde, ciro, yurt dışı satışlar, ürün ve teknoloji geliştirme harcamaları ve alınan yeni siparişlerde yukarı yönlü ivme olduğunu anlattı.

10 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE CİRO

Varank, sektörün yurt dışı satış gelirlerinin geçen yıl 3 milyar doların üzerine çıktığını anımsatarak, "Alınan siparişler 8,5 milyar doları buldu. Sektörün cirosu, 2021 yılında 10 milyar doların üzerinde ancak buradaki ithalatı hiçbir zaman göz ardı etmiyoruz. Şüphesiz daha çok çalışarak, Ar-Ge yaparak, 2 milyar doların üzerindeki ham madde ve ara malı ithalat rakamlarını aşağılara çekebiliriz" ifadelerini kullandı.

Söz konusu iş birliği ile TÜBİTAK SAGE'nin ileri malzeme mühendisliğindeki önemli kabiliyetlerini sanayiye aktaracağını belirten Varank, Türkiye'nin ihtiyacı olan stratejik niteliğe sahip yeni nesil alaşımları inşallah kısa süre içinde yerli ve milli olarak üreteceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından, TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş ile Varzene Metal Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demirkaya, Yeni Nesil Alaşım Geliştirme İş Birliği Protokolü'nü imzaladı.