Savunma Sanayi'nin ilk havanları Kara Kuvvetleri'ne teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanlığı'nca 'Havanların Modernizasyonu Projesi' kapsamında ilk havanların teslimatı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yapıldı.ANKARA (İGFA) - Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında modernize edilen ilk havanların teslimatları Kara Kuvvetleri Komutanlığına yapıldı.

Modernize edilen 60, 81 ve 120 milimetre çapındaki havanlar daha kısa sürede, daha yüksek hassasiyetle ve gerektiğinde daha az personel ile atış imkanına sahip oldu.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yeni teslimatlara ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yeni tevcih sistemi, akıllı atış kontrol sistemi, lazer mesafe ölçerlerle donatarak modernize ettiğimiz 60, 81, 120 milimetre havanların ilk teslimatlarını TSK'ya gerçekleştirdik. Böylece havanlarımız daha kısa sürede daha yüksek atış hassasiyetine sahip oldu. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/IsmailDemirSSB/status/1600415427846209537