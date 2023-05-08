Savunma Sanayi'den Malatya'ya yatırım hamlesi

Malatya’da çeşitli temas ve incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir beraberinde AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile birlikte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek bir süre görüştü.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında, Savunma Sanayi alanında Malatya’da yapılması planlanan yatırımlar hayata geçiriliyor.

Yapılacak olan yatırımın istişarelerinde bulunmak için Malatya’ya gelen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Başkan Gürkan ile bir araya gelerek yapılacak olan çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu.

Savunma Sanayi ve ASELSAN’ın Malatya’ya yatırım yapma noktasında irade kararlılığının memnun ettiğini dile getiren Başkan Gürkan, “Savunma Sanayi Başkanımız, değerli hemşerimiz İsmail Bey’i Malatya’mızda görmekten onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Kendileri Balakgazi diyarından Battalgazi diyarına müjdelerle geldiler. 5 Mart’ta kendilerini makamında ziyaret etmiştik. Oradaki çalışmalarla ilgili Malatya’daki çalışmalarla ilgili düşüncelerimizi kendilerine ilettiğimizde, kendileri özellikle Malatya’ya büyük yatırımların yapılması noktasında Savunma Sanayi ve ASELSAN’ın Malatya’ya yatırım yapma noktasında irade kararlığının olduğunu ifade ettiler. Bu yatırımla ilgili olarak gerekli fizibilite çalışması yapıldı. Bu çalışmalarımızın ve bu müjdenin Malatya’mıza ve Malatyalı vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

6 Şubat depremiyle birlikte şehrimizin yüz yılın felaketi olan bir süreçten geçmesi ve yaralarımızın sarılması noktasında biz Malatyalılara Savunma Sanayi noktasında destek verdikleri için teşekkür ediyorum. İnşallah bu yatırımlar yapılacak, memleketimize istihdam ve katma değer sağlaması noktasında büyük getirisi olacaktır. Bu durum da Malatya’nın kendi küllerinden doğmasını sağlayacaktır. Bu anlamda Malatyalı hemşerilerim adına Savunma Sanayi Başkanımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Demir,“İnşallah çok hayırlı bir adıma vesile olacak”

Malatya’ya hizmetlerinin olacağını belirten Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ise yaptığı konuşmada, “Başkanımızın da ifade ettiği gibi daha önce görüşmelerimizi yapmıştık. Depremin ilk haftasından itibaren planladığımız deprem bölgesine bir dokunuş yapma gerekliliği projesini olgunlaştırıyorduk. ASELSAN’dan bir ön tespit heyetini de Malatya’ya gönderdik. Yatırımın ne olacağı ile ilgili fikir jimnastiği yapmıştık. Afet bölgesinin her noktasına ulaşmak gerektiğini hissediyoruz. Şu anda planladığımız yatırım konut projeleriyle beraber belki sanayicilerimizle birlikte yapacağımız hizmetler olabilir. Bu toptan kalkınma hareketinin parçası. Onun için bölgedeki iş insanları, sanayicileri burada. Bu ekilen tohumun etrafında yeni tohumlar ekeceklerdir diye düşünüyoruz. İnşallah çok hayırlı bir adıma vesile olacak. Savunma Sanayinin bu kadar gündem olduğu bir ortamda inşallah bundan Anadolu’muzun çeşitli illeri gibi Malatya’da faydalanacak. Deprem bölgesine özel bir önem vermekteyiz” şeklinde konuştu.