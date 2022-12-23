Savunma Bakanları Kayseri'de buluştu

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları Zirvesi Erciyes’te Yapıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Erciyes Kayak Merkezi’nde bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve protokol üyeleri katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı'nın bu sene dokuzuncusunu Kayseri’de gerçekleştiriyoruz. Dost, kardeş ve müttefik ülkeler Azerbaycan ve Gürcistan'ın Savunma Bakanlarını Kayseri'de ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum” diye konuştu.

Azerbaycan ile “iki devlet, tek millet” olduğunu ifade eden Akar, “Azerbaycan, kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğumuz can kardeşimizdir.” dedi.

TOMTAŞ Havacılık Ve Teknoloji Aş’nin "Ortak Girişim Sözleşmesi İmzalandı

Türkiye’nin ilk uçak fabrikası olarak 1925’te kurulan TOMTAŞ'ın adını yaşatmak üzere kurulacak TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji AŞ’nin "Ortak Girişim Sözleşmesi" Kayseri’de imzalandı.

İmza törenine, Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar’ın yanı sıra, Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Valimiz Sayın Gökmen Çiçek, Millî Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun, TOMTAŞ Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekşi, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, ASFAT Genel Müdürü Esad Akgün katıldı.

Törende bir konuşma yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Türkiye’nin ilk uçak fabrikası olarak 1925’te kurulan TOMTAŞ'ın adının yaşatılmasına yönelik hayata geçirilen bu girişimle büyük bir sinerji oluşturulmuştur. Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteği ASFAT, TUSAŞ, TOMTAŞ Yatırım ve Erciyes Teknopark’ın katkısıyla savunma ve havacılık sanayisinde yeni başarılara imza atacağız.” dedi. Konuşmaların ardından TOMTAŞ Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekşi, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, ASFAT Genel Müdürü Esad Akgün tarafından Ortak Girişim Sözleşmesi imzalandı.

Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı için Kayseri’de bulunan Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Vali Gökmen Çiçek ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile birlikte, Kazancılar esnafını ziyaret ederek, vatandaşlarla da sohbet ettiler.

Vali Gökmen Çiçek bu gezi esnasında düşüncelerini şu şekilde ifade etti. “Türkiye için olduğu kadar tüm bölgenin istikrar ve güvenliği için son derece önemli gördüğümüz bu zirvenin Kayseri’mizde yapılmış olması bizleri ziyadesiyle mutlu etti ve gururlandırdı. Bu durum aynı zamanda Kayseri’nin tarihten beri süre gelen güvenli şehir olma özelliğine haiz bir gelişmedir. Güvenlik, savunma sanayi ve iş birliği açısından tüm bölge mukadderatına etki edecek olan böylesi bir zirvenin Kayseri’mizin de zirvesi olan Erciyes’te yapılmış olmasından dolayı öncelikle Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar’a ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum.

Şimdi de kardeş ülke can Azerbaycan’ın Milli Savunma Bakanı Sayın Zakir Hasanov ile şehrimizi geziyor ve esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. İnanın bu kardeşliği şehrin sokaklarında, esnaflarımızın sıcak karşılamalarında görüyor olmaktan çok mutlu oldum. Çok değerli Kayserili hemşerilerime de bu vesile ile teşekkür etmek istiyorum.”

Ziyaretlerinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Sayın Zakir Hasanov Kayseri'den ayrıldı.