Savran: "Milletimize yapmayacağımız hiçbir şeyi söylemedik”

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, Yeni Sanayi Sitesi Projesini hayata geçireceklerini belirterek, “Milletimize yapmayacağımız hiçbir şeyi söylemedik. Söz verdiğimiz her şeyi de yapmak için gece gündüz çalıştık, çalışacağız.” dedi.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, Yeni Sanayi Sitesi’nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Bugüne kadar verdikleri destek için sanayi esnafına teşekkür eden Savran, onların bu güvenine ve desteğine karşılık büyük bir gayretle çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Yeni Sanayi Sitesi Projesi ile ilgili esnafları bilgilendirerek sorularını cevaplandıran Savran, sanayi esnaflarının bu projeyi AK Parti’nin hayata geçirebileceğinin farkında olduğunu ve onları asla mahcup etmeyeceklerini söyledi. Savran, “Biz asla istismar siyaseti yapmadık. Hele hele yalan siyaseti asla yapmadık. Milletimize yapmayacağımız şeyi söylemedik, söz verdiğimiz her şeyi yapmak için gece gündüz çalıştık. Hep eserlerimizle, hizmetlerimizle, yüreğimizdeki muhabbetle, heybemizdeki projelerle vatandaşlarımızın, esnafımızın karşısına geldik. Görev süremiz boyunca yaptıklarımızı esnaflarımız ve vatandaşlarımız görüyor. Biz, Rabbimizin takdirine, milletimizin ferasetine ve desteğine güveniyoruz.”