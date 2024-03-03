Son Dakika

Savran: "Milletimize yapmayacağımız hiçbir şeyi söylemedik”

GÜNDEM 03.03.2024, 05:49
Savran: "Milletimize yapmayacağımız hiçbir şeyi söylemedik”

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, Yeni Sanayi Sitesi Projesini hayata geçireceklerini belirterek, “Milletimize yapmayacağımız hiçbir şeyi söylemedik. Söz verdiğimiz her şeyi de yapmak için gece gündüz çalıştık, çalışacağız.” dedi.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, Yeni Sanayi Sitesi’nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Bugüne kadar verdikleri destek için sanayi esnafına teşekkür eden Savran, onların bu güvenine ve desteğine karşılık büyük bir gayretle çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Yeni Sanayi Sitesi Projesi ile ilgili esnafları bilgilendirerek sorularını cevaplandıran Savran, sanayi esnaflarının bu projeyi AK Parti’nin hayata geçirebileceğinin farkında olduğunu ve onları asla mahcup etmeyeceklerini söyledi. Savran, “Biz asla istismar siyaseti yapmadık. Hele hele yalan siyaseti asla yapmadık. Milletimize yapmayacağımız şeyi söylemedik, söz verdiğimiz her şeyi yapmak için gece gündüz çalıştık. Hep eserlerimizle, hizmetlerimizle, yüreğimizdeki muhabbetle, heybemizdeki projelerle vatandaşlarımızın, esnafımızın karşısına geldik. Görev süremiz boyunca yaptıklarımızı esnaflarımız ve vatandaşlarımız görüyor. Biz, Rabbimizin takdirine, milletimizin ferasetine ve desteğine güveniyoruz.”

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 28 73
2. Galatasaray 27 72
3. Trabzonspor 27 46
4. Beşiktaş 27 46
5. Kasımpasa 28 40
6. Rizespor 28 39
7. Sivasspor 28 38
8. Başakşehir 27 36
9. Antalyaspor 27 35
10. Kayserispor 28 35
11. Samsunspor 27 33
12. A.Demirspor 27 32
13. Ankaragücü 28 30
14. Alanyaspor 27 30
15. Hatayspor 28 29
16. Karagümrük 27 29
17. Konyaspor 27 28
18. Gaziantep FK 27 28
19. Pendikspor 27 26
20. İstanbulspor 28 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 25 61
2. Göztepe 24 49
3. Kocaelispor 25 45
4. Sakaryaspor 25 43
5. Bodrumspor 25 42
6. Boluspor 24 39
7. Bandırmaspor 24 39
8. Ahlatçı Çorum FK 24 38
9. Gençlerbirliği 24 33
10. Erzurumspor 25 31
11. Keçiörengücü 25 31
12. Ümraniye 25 30
13. Manisa FK 25 28
14. Tuzlaspor 25 24
15. Şanlıurfaspor 24 23
16. Adanaspor 24 23
17. Altay 25 15
18. Giresunspor 24 7
Takımlar O P
1. Liverpool 27 63
2. M.City 26 59
3. Arsenal 26 58
4. Aston Villa 27 55
5. Tottenham 26 50
6. M. United 26 44
7. West Ham United 27 42
8. Newcastle 27 40
9. Brighton 27 39
10. Wolves 27 38
11. Chelsea 26 36
12. Fulham 27 35
13. Bournemouth 25 28
14. Crystal Palace 27 28
15. Brentford 27 26
16. Everton 27 25
17. Nottingham Forest 27 24
18. Luton Town 26 20
19. Burnley 26 13
20. Sheffield United 26 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 66
2. Girona 26 59
3. Barcelona 26 57
4. Atletico Madrid 26 52
5. Athletic Bilbao 26 49
6. Real Betis 26 42
7. Real Sociedad 27 40
8. Las Palmas 27 37
9. Valencia 26 37
10. Getafe 27 35
11. Osasuna 26 33
12. Deportivo Alaves 26 29
13. Villarreal 26 29
14. Sevilla 27 27
15. Rayo Vallecano 27 26
16. Mallorca 26 24
17. Celta Vigo 27 24
18. Cadiz 27 19
19. Granada 25 14
20. Almeria 27 9