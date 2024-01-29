Son Dakika
Sason’da hamile kadına 5 saatte ulaşıldı
GÜNDEM 29.01.2024, 17:00
Batman’ın Sason ilçesine bağlı Çakırpınar köyü Gortil mezrasında rahatsızlanan doğum hastasına 5 saatlik bir çalışmayla ulaşıldı.YenibaharTV / BATMAN (İGFA) - Devam eden kar yağışı nedeniyle yolların sık sık kapandığı Mereto dağı etklerindeki köylerden biri olan olan Çakırpınar köyünde rahatsızlanan H. Kaplan’ın (35) akrabalarının 112 acil sağlık hizmetleri ekibine durumu bildirmesinden sonra faaliyete geçen İlçe Özel İdare ekipleri 5 saatlik bir çalışmanın ardından hastayı alarak Sason Devlet Hastanesine getirdiler.
Sason Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan Kaplan’ın durumun iyi olduğu belirtildi.
15
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|23
|60
|2. Galatasaray
|22
|57
|3. Trabzonspor
|22
|37
|4. Beşiktaş
|23
|36
|5. Rizespor
|23
|35
|6. Antalyaspor
|22
|33
|7. A.Demirspor
|23
|31
|8. Başakşehir
|23
|30
|9. Kasımpasa
|22
|29
|10. Kayserispor
|22
|29
|11. Sivasspor
|23
|29
|12. Ankaragücü
|23
|28
|13. Alanyaspor
|23
|27
|14. Hatayspor
|23
|25
|15. Samsunspor
|22
|25
|16. Karagümrük
|23
|24
|17. Gaziantep FK
|22
|23
|18. Pendikspor
|23
|23
|19. Konyaspor
|23
|21
|20. İstanbulspor
|22
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|20
|48
|2. Göztepe
|20
|39
|3. Kocaelispor
|20
|39
|4. Bodrumspor
|20
|35
|5. Ahlatçı Çorum FK
|20
|34
|6. Bandırmaspor
|20
|33
|7. Sakaryaspor
|20
|33
|8. Gençlerbirliği
|20
|31
|9. Boluspor
|19
|26
|10. Ümraniye
|20
|24
|11. Manisa FK
|20
|23
|12. Erzurumspor
|20
|23
|13. Keçiörengücü
|20
|23
|14. Adanaspor
|20
|20
|15. Şanlıurfaspor
|19
|19
|16. Tuzlaspor
|20
|19
|17. Altay
|20
|11
|18. Giresunspor
|20
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|21
|48
|2. M.City
|20
|43
|3. Arsenal
|21
|43
|4. Aston Villa
|21
|43
|5. Tottenham
|21
|40
|6. West Ham United
|21
|35
|7. Brighton
|21
|32
|8. M. United
|21
|32
|9. Chelsea
|21
|31
|10. Newcastle
|21
|29
|11. Wolves
|21
|29
|12. Bournemouth
|20
|25
|13. Fulham
|21
|24
|14. Brentford
|20
|22
|15. Crystal Palace
|21
|21
|16. Nottingham Forest
|21
|20
|17. Everton
|21
|17
|18. Luton Town
|20
|16
|19. Burnley
|21
|12
|20. Sheffield United
|21
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|22
|55
|2. Real Madrid
|21
|54
|3. Atletico Madrid
|21
|44
|4. Barcelona
|21
|44
|5. Athletic Bilbao
|22
|42
|6. Real Sociedad
|22
|36
|7. Real Betis
|22
|34
|8. Valencia
|22
|32
|9. Las Palmas
|22
|31
|10. Getafe
|20
|26
|11. Deportivo Alaves
|22
|26
|12. Osasuna
|21
|26
|13. Rayo Vallecano
|21
|24
|14. Villarreal
|22
|23
|15. Mallorca
|22
|20
|16. Sevilla
|22
|17
|17. Celta Vigo
|22
|17
|18. Cadiz
|22
|16
|19. Granada
|21
|11
|20. Almeria
|22
|6
Röportaj & Söyleşi Tümü