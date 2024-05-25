Son Dakika

Sason İlçe Özel İdaresine araç takviyesi

Batman’ın Sason ilçesinde 55 Köy muhtarının talebini alan Kaymakam Murat Mete  Batman İl Özel İdaresinin destekleri ile İlçe Özel idaresine araç takviyesi gerçekleştirdi

GÜNDEM 25.05.2024, 15:30
Sason İlçe Özel İdaresine araç takviyesi

Batman’ın Sason ilçesinde 55 Köy muhtarının talebini alan Kaymakam Murat Mete  Batman İl Özel İdaresinin destekleri ile İlçe Özel idaresine araç takviyesi gerçekleştirdi.

YenibaharTV / BATMAN (İGFA) -  İlçe Özel İdare Müdürlüğünün iş makinası kadrosuna 1 adet 2024 model loder ve 1 adet 2024 model traktör kepçe olmak üzere yeni iş makinaları eklendiğini belirten Mete, iş makinaları teslim törenine  yeni iş makinalarının kazandırılmasında emeği geçen başta Batman Valisi Ekrem Canalp olmak üzere, Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve İl Özel İdaresi olmak üzere herkese teşekkür ederek vatandaşların huzurlu ve güvenli bir yaşam sürmesi için çalışmaların sürdüğünü ve 7/24 bu çalışmaların süreceğini belirtti.

Törene Kaymakam  Mete’nin yanı sıra Sason Belediye Başkanı İrfan Demir, Yücebağ Belediye Başkanı Abdullah Bil, İl Genel Meclis Üyeleri Ömer Taş ve Yahya Karabaş katıldı.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 37 99
2. Fenerbahçe 37 96
3. Trabzonspor 37 64
4. Başakşehir 37 58
5. Beşiktaş 37 56
6. Kasımpasa 37 53
7. Alanyaspor 38 52
8. Sivasspor 37 51
9. Rizespor 37 50
10. Antalyaspor 38 49
11. Samsunspor 38 44
12. A.Demirspor 37 44
13. Kayserispor 37 42
14. Konyaspor 37 41
15. Gaziantep FK 37 41
16. Ankaragücü 37 40
17. Hatayspor 37 38
18. Karagümrük 38 38
19. Pendikspor 37 37
20. İstanbulspor 37 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 38 91
2. Arsenal 38 89
3. Liverpool 38 82
4. Aston Villa 38 68
5. Tottenham 38 66
6. Chelsea 38 63
7. Newcastle 38 60
8. M. United 38 60
9. West Ham United 38 52
10. Crystal Palace 38 49
11. Brighton 38 48
12. Bournemouth 38 48
13. Fulham 38 47
14. Wolves 38 46
15. Everton 38 40
16. Brentford 38 39
17. Nottingham Forest 38 32
18. Luton Town 38 26
19. Burnley 38 24
20. Sheffield United 38 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 94
2. Barcelona 37 82
3. Girona 38 81
4. Atletico Madrid 37 73
5. Athletic Bilbao 37 65
6. Real Sociedad 37 60
7. Real Betis 37 56
8. Villarreal 38 52
9. Valencia 37 48
10. Osasuna 38 47
11. Deportivo Alaves 37 45
12. Getafe 37 43
13. Sevilla 37 41
14. Celta Vigo 37 40
15. Las Palmas 37 39
16. Rayo Vallecano 37 38
17. Mallorca 37 37
18. Cadiz 37 33
19. Granada 38 21
20. Almeria 37 18