Sason'da heyelan! Kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Batman'ın Sason ilçesinde meydana gelen heyelan dolayısıyla kapanan 32 köy yolu ekiplerin acil müdahelesiyle yeniden ulaşıma açıldı.BATMAN (İGFA) - Batman’ın Sason ilçesinde son günlerde etkili olan yağışlardan dolayı kapanan köy yollarını açma çalışmaları sürüyor.

Bugüne kadar kapanan 32 köy yolu ve 6 grup yolunu tekrar ulaşıma açtıklarını belirten Sason İlçe Özel İdaresi Yetkilileri, kapalı kalan 4 köy ve 8 mezra yolunu açma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.