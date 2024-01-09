SASKİ’de 'sosyal denge' sevinci

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kurumda çalışan memurların şartlarında iyileştirmeyi içeren sözleşmeyi imzaladı. Sosyal denge tazminatı yüzde 100'e çıktı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ memurları için sosyal denge sözleşmesi imzalandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile Bem-Bir-Sen Sakarya Şube Başkanı Ahmet Öksüzali’nin imzaları attığı törende Büyükşehir ve SASKİ bürokratları, sendika temsilcileri ile çalışanlar katıldı. Sözleşme kapsamında yüzde 95 olan sosyal denge tazminatı yüzde 100’e çıkarıldı.

İmzalanan sözleşmenin hayırlı olmasını temenni eden Başkan Ekrem Yüce, “Birlikte çalıştığımız mesai arkadaşlarımızın refah içinde yaşayabilmesi, her türlü haktan sonuna kadar faydalanabilmesi yönünde yapılacak çalışmaları var gücümüzle destekliyoruz. Belediyemiz ile BEM-BİR-SEN arasında imzaladığımız Sosyal Denge Sözleşmesi ile bünyemizde görev yapmakta olan toplam 809 çalışanımız sosyal denge tazminatı almaya devam edeceklerdir” dedi.

Memurların yüzde 95 olan sosyal denge tazminatını 5 puan daha artırarak, yenilediğimiz sözleşme ile birlikte yüzde 100’e çıkarttıklarını kaydeden Başkan Yüce, Devlet Memurları Kanuna tabi olarak BEM-BİR-SEN ve Belediyemiz arasında imzalanan protokolün hayırlı olmasını diledi.