SASKİ’de 'sosyal denge' sevinci
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kurumda çalışan memurların şartlarında iyileştirmeyi içeren sözleşmeyi imzaladı. Sosyal denge tazminatı yüzde 100'e çıktı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ memurları için sosyal denge sözleşmesi imzalandı.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile Bem-Bir-Sen Sakarya Şube Başkanı Ahmet Öksüzali’nin imzaları attığı törende Büyükşehir ve SASKİ bürokratları, sendika temsilcileri ile çalışanlar katıldı. Sözleşme kapsamında yüzde 95 olan sosyal denge tazminatı yüzde 100’e çıkarıldı.
İmzalanan sözleşmenin hayırlı olmasını temenni eden Başkan Ekrem Yüce, “Birlikte çalıştığımız mesai arkadaşlarımızın refah içinde yaşayabilmesi, her türlü haktan sonuna kadar faydalanabilmesi yönünde yapılacak çalışmaları var gücümüzle destekliyoruz. Belediyemiz ile BEM-BİR-SEN arasında imzaladığımız Sosyal Denge Sözleşmesi ile bünyemizde görev yapmakta olan toplam 809 çalışanımız sosyal denge tazminatı almaya devam edeceklerdir” dedi.
Memurların yüzde 95 olan sosyal denge tazminatını 5 puan daha artırarak, yenilediğimiz sözleşme ile birlikte yüzde 100’e çıkarttıklarını kaydeden Başkan Yüce, Devlet Memurları Kanuna tabi olarak BEM-BİR-SEN ve Belediyemiz arasında imzalanan protokolün hayırlı olmasını diledi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|18
|47
|2. Galatasaray
|18
|47
|3. Trabzonspor
|18
|33
|4. Kayserispor
|18
|29
|5. Rizespor
|18
|29
|6. Beşiktaş
|18
|29
|7. A.Demirspor
|18
|28
|8. Kasımpasa
|18
|26
|9. Antalyaspor
|18
|25
|10. Sivasspor
|18
|24
|11. Alanyaspor
|18
|21
|12. Ankaragücü
|18
|20
|13. Başakşehir
|18
|20
|14. Gaziantep FK
|18
|20
|15. Hatayspor
|18
|19
|16. Konyaspor
|18
|18
|17. Samsunspor
|18
|18
|18. Karagümrük
|18
|17
|19. Pendikspor
|18
|15
|20. İstanbulspor
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|17
|42
|2. Kocaelispor
|17
|33
|3. Göztepe
|17
|32
|4. Sakaryaspor
|17
|32
|5. Bodrumspor
|17
|29
|6. Bandırmaspor
|17
|29
|7. Ahlatçı Çorum FK
|17
|27
|8. Gençlerbirliği
|17
|27
|9. Ümraniye
|17
|22
|10. Boluspor
|17
|22
|11. Manisa FK
|17
|19
|12. Erzurumspor
|17
|19
|13. Keçiörengücü
|17
|19
|14. Adanaspor
|17
|19
|15. Şanlıurfaspor
|17
|16
|16. Tuzlaspor
|17
|16
|17. Giresunspor
|17
|9
|18. Altay
|17
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|20
|45
|2. Aston Villa
|20
|42
|3. M.City
|19
|40
|4. Arsenal
|20
|40
|5. Tottenham
|20
|39
|6. West Ham United
|20
|34
|7. Brighton
|20
|31
|8. M. United
|20
|31
|9. Newcastle
|20
|29
|10. Chelsea
|20
|28
|11. Wolves
|20
|28
|12. Bournemouth
|19
|25
|13. Fulham
|20
|24
|14. Crystal Palace
|20
|21
|15. Nottingham Forest
|20
|20
|16. Brentford
|19
|19
|17. Everton
|20
|16
|18. Luton Town
|19
|15
|19. Burnley
|20
|11
|20. Sheffield United
|20
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|19
|48
|2. Girona
|19
|48
|3. Barcelona
|19
|41
|4. Athletic Bilbao
|19
|38
|5. Atletico Madrid
|19
|38
|6. Real Sociedad
|19
|32
|7. Real Betis
|19
|28
|8. Getafe
|19
|26
|9. Valencia
|19
|26
|10. Las Palmas
|19
|25
|11. Rayo Vallecano
|19
|23
|12. Osasuna
|19
|22
|13. Villarreal
|19
|19
|14. Mallorca
|19
|18
|15. Deportivo Alaves
|19
|17
|16. Sevilla
|19
|16
|17. Celta Vigo
|19
|16
|18. Cadiz
|19
|15
|19. Granada
|19
|11
|20. Almeria
|19
|5