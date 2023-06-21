SASKİ taşkınlara anında müdahale

Sakarya'da etkili sağanak yağış sonrası taşan dere sebebiyle zarar gören Hendek Çamlıca Mahallesi’ndeki içmesuyu hattında SASKİ ekipleri onarım çalışmalarını sürdürüyor.SAKARYA (İGFA) - Marmara Bölgesini etkisi altına alan sağanak yağış sonrası Sakarya’nın bazı ilçelerinde taşkın ve su basmaları meydana geldi.

Taşkın ve su basmalarına karşı nöbet tutan Büyükşehir Belediyesi SASKİ ekipleri Hendek’te hızla müdahaleye başladı.

Hendek Çamlıca Mahallesi bölgesinde yer alan derenin taşması sonucu hasar alan içmesuyu hattında SASKİ ekipleri hızla onarım çalışmalarına başladı. Vatandaşların mağdur olmaması adına tüm ekipleriyle teyakkuz altında olan SASKİ, özverili şekilde çalışan ekipleri sayesinde bölgedeki su sıkıntısını en kısa sürede çözüme kavuşturmayı planlıyor.

Sosyal medya hesabından çalışmalara dair bilgiler paylaşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Şehrimizde yaşanan şiddetli yağışlar sebebiyle oluşan sel ve su baskınlarına karşı SASKİ Ekiplerimiz sahada mesaisini sürdürüyor.Meteorolojinin uyarıları çerçevesinde teyakkuz halinde tuttuğumuz ekiplerimiz oluşan su baskınlarını temizliyor. Olumsuzlukların tekrarlanmaması için önlemlerimizi alıyor çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.